Ist man erst mal königlich, muss man nicht mehr arbeiten. Immer wieder sehen sich auch die britischen Royals mit diesem Verdacht konfrontiert. Dabei haben die Prinzen, Herzöge und Gräfinnen einen eher straffen Terminkalender, wie Sprecher der Familie immer wieder betonen. Neuzugang Meghan, Herzogin von Sussex, hat nun einen Abstecher ins Verlagswesen unternommen. Für die Septemberausgabe der britischen Vogue hat sie 15 Frauen ausgewählt, die ihrer Meinung nach entscheidend zum gesellschaftlichen Wandel beitragen. Sie seien "Forces for Change", so die Frau von Prinz Harry. Die 37-jährige ehemalige Schauspielerin, die im Mai ihr erstes Kind zur Welt brachte, habe dafür sieben Monate an der Seite des britischen Vogue-Chefs Edward Enninful gearbeitet, so der Verlag. Auf dem Cover sind unter anderem die schwedische Umweltaktivistin Greta Thunberg, die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Arden und die Schaupielerin Selma Hayek zu sehen. Zu lesen gibt es laut Verlag außerdem ein "offenes Gespräch" zwischen Meghan und der ehemaligen First Lady der USA Michelle Obama. Die Ausgabe ist ab dem 2. August erhältlich. Viele Mitglieder der königlichen Familie gehen zwar keinem bürgerlichen Beruf nach, nehmen aber Termine in Vertretung der Queen wahr oder unterstützen eigene Projekte, vor allem im sozialen Bereich. Mit den Auftritten in der Öffentlichkeit sollen die Kinder, Enkel, Cousins und Cousinen der Queen auch das positive Image der Famile fördern.