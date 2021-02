Im Kampf gegen die britische Zeitungsgruppe Associated Newspapers hat ein Gericht in London Herzogin Meghan recht gegeben. In dem Streit ging es um die Veröffentlichung eines Briefs, den die 39-Jährige an ihren Vater geschrieben hatte. Die Boulevardzeitungen Daily Mail, Mail on Sunday und das Internetportal Mail Online hatten Ausszüge aus dem Brief veröffentlicht. Meghan hatte wegen Verletzung ihrer Privatsphäre und ihres Urheberrechts geklagt und Schadensersatz verlangt. In beiden Punkten fand das Gericht die Argumente von Meghans Anwälten so überzeugend, dass es einwilligte, auf ein Hauptverfahren mit Zeugenaussagen zu verzichten. Damit bleiben der 39-Jährigen weitere öffentliche Anhörungen erspart. Meghans Vater, Thomas Markle, hatte seine Teilnahme an der Hochzeit von Meghan mit Prinz Harry kurzfristig abgesagt, sehr zum Unmut seiner Tochter. Mit dem Brief an ihn wollte Meghan nach eigener Aussage reinen Tisch machen. . Den handgeschriebenen Brief Meghans hatte ihr Vater selbst an die Journalisten weitergegeben. Meghan zeigte sich erleichtert über das Urteil. Sie sei dankbar, dass der Verlag und die Zeitung nun für ihre »illegalen und menschenverachtenden Praktiken« zur Rechenschaft gezogen würden, hieß es in einer Mitteilung. Der Verlag will nach Angaben eine Sprechers nun in Erwägung ziehen, Berufung einzulegen.

