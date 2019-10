Herzogin Meghan hat wegen der Veröffentlichung eines privaten Briefes die britische Zeitung "Mail on Sunday" verklagt. Das gab ihr Ehemann Prinz Harry am Dienstag bekannt. In einem emotionalen Statement warf er dem Medium eine "unbarmherzige Kampagne" vor, die über Monate mit böser Absicht Lügen über seine Ehefrau erzählt habe. Während ihrer Schwangerschaft mit Sohn Archie haben Meghan die Berichte sehr zu schaffen gemacht, so Harry. "Irgendwann kommt man zu dem Punkt, an dem man sich gegen dieses Verhalten zur Wehr setzen muss, weil es Menschen und ihre Leben zerstört. Es ist Mobbing." Die jüngsten Vorwürfe, die Meghan von Medien und Nutzern im Netz lesen musste, waren über die Art und Weise, wie sie ihren Sohn Archie während ihrer Afrika-Reise auf dem Arm hielt. Nicht auf diese Bilder bezogen, wurde ihr unter anderem untersagt, ihren Sohn unfreiwillig zu ersticken. Harry weiter: "Meine tiefste Angst ist, dass sich die Vergangenheit wiederholt. Ich habe gesehen, was passiert, wenn jemand, den ich liebe, medial zu etwas gemacht wird, was er nicht ist. Ich habe meine Mutter verloren und jetzt beobachte ich meine Frau, wie sie den selben starken Kräften zum Opfer fällt." Harrys Mutter Diana war in den 1980er und 90er Jahren Ziel der Berichterstattung von Boulevardmedien. Bis zu ihrem tödlichen Autounfall im Jahr 1997 in Paris musste die Exfrau von Prinz Charles immer wieder vor Fotografen fliehen, die sie verfolgten.