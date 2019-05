Mit Strom auf Achse: Für den Lastverkehr auf der Straße gibt es seit Dienstag in Deutschland einen bundesweit einzigartigen Feldversuch. In Hessen befahren Oberleitungs-Hybrid-Lastwagen einen extra dafür ausgerüsteten Testabschnitt der Autobahn A5 zwischen Langen/Mörfelden und Weiterstadt . Aktuell könnten insgesamt zehn Kilometer elektrisch befahren werden, sagte der der Präsident des Betreibers Hessen Mobil, Gerd Riegelhut. Der Test soll zeigen, ob die Technologie ausgebaut wird: "Es gibt Studien, die parallel dazu erstellt worden sind, in der Vergangenheit schon, die davon ausgehen, dass man, wenn man in Deutschland 30 Prozent des Autobahnnetzes damit ausstatten würde, etwa 80 Prozent des Schwerverkehrs elektrisch abgewickelt werden könnte." Nach Angaben der hessischen Straßenbaubehörde sind die Lkw sowohl mit einem Elektro- als auch mit einem Dieselmotor ausgestattet. Ihre Batterien ließen sich über Oberleitungen "rasch" aufladen. Solange das Fahrzeug also mit der Oberleitung verbunden ist, nutzt es demzufolge seinen Elektromotor und befüllt parallel seine Batterie. Der Dieselmotor springt ein, wenn die Batterie leer ist. Rita Schwarzelühr-Sutter, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, lobt das Projekt: "Wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen und wenn wir auch die Arbeitsplätze, und das ist uns wichtig, hier in Deutschland behalten wollen, dann müssen wir in innovative Lösungen investieren. Und wenn Tesla zum Beispiel ankündigt, einen Lkw auf den Markt zu bringen, 40-Tonner, der 800 Kilometer Reichweite hat, dann ist es hier gut investiertes Geld." Den Bau der Anlage hat das Bundesumweltministerium mit 14,6 Millionen Euro gefördert. Weitere 15,3 Millionen Euro stehen demnach für die Umsetzung des bis Ende 2022 angesetzten Feldversuchs bereit. Und wie fährt sich so ein E-Lkw? Andreas Petterson hat den Brummi, der nicht brummt, getestet: "Diese Stille, das ist das Besondere. Das ist ein 'Wow-Gefühl'. Wenn man mit laufendem Motor auf die Autobahn rollt, unter die Oberleitungen und den Stromabnehmer ausfährt, hört der Lärm auf. Dann herrscht Stille, bis auf den anderen Verkehr natürlich, den kann man leider hören." Laut der hessischen Straßenverkehrbehörde soll die Zahl der Oberleitungs-Hybrid-Lkw bis Mitte nächsten Jahres auf fünf anwachsen. Sie sollen mehrmals täglich auf der Teststrecke unterwegs sein.