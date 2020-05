Sie sind überall - die Heuschrecken auf den Feldern im Grenzgebiet zwischen Indien und Pakistan. Hier leiden die Bauern derzeit unter der schlimmsten Heuschreckenplage der jüngsten Geschichte. Die Heuschrecken fressen alles, was sie auf den Feldern vorfinden. Es wird befürchtet, das gesamte Ernten ausfallen könnten und das Nahrungsmittel knapp werden. Der Heuschreckenbefall ist eine Fortsetzung des Ausbruchs von 2019 in Afrika, auf der Arabischen Halbinsel und in Südasien, der als der schlimmste seit Jahrzehnten gilt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Klimawandel hierbei eine Rolle gespielt hat. Unter anderem ungewöhnlich starke Regenfälle hätten die Fortpflanzung der Insekten begünstigt. Das Schlimmste stehe Pakistan noch bevor, sagte der Vorsitzende der Nationalen Katastrophenschutzbehörde Muhammad Afzal: "Wenn ich auf die erste und zweite Juniwoche schaue, müssen wir die Alarmglocke läuten. Denn die Heuschrecken, die jetzt im Iran und in Oman sind, werden sich auf Pakistan zubewegen. Um dem entgegenzuwirken, haben wir Hubschrauber zur Bekämpfung der Heuschrecken in verschiedenen Regionen auf ihrem möglichen Weg stationiert." Um der Heuschreckenplage Herr zu werden, hat die pakistanische Regierung ein nationales Heuschreckenkontrollzentrum eingerichtet. Hier soll die Anti-Heuschrecken-Operation im ganzen Land überwacht und koordiniert werden. Auch die pakistanische Armee beteiligt sich an der Bekämpfung der Insekten. Doch das alles reiche nicht, sagt dieser Vertreter einer regionalen Bauernvereinigung: "Die Heuschreckenplage ist um ein Vielfaches gefährlicher als das Coronavirus. Ich würde sagen, sie ist hundertmal, tausendmal gefährlicher als das Coronavirus. Als sie gegen das Coronavirus gekämpft haben, hatten sie Getreide und Gemüse. Sie hatten etwas zu essen. Niemand ging hungrig zu Bett. Der Bericht der Landwirtschaftsexperten der Vereinten Nationen geht aber davon aus, dass der Heuschreckenbefall zu einer Hungersnot führen wird." Pakistans Wirtschaft ist stark von der Landwirtschaft abhängig. Bereits die landesweiten Ausgangssperren im Zuge der Corona-Krise hatten die Branche unter Druck gesetzt, insbesondere Tagelöhner litten zunehmend unter Armut und Hunger. Heuschrecken bewegen sich in Schwärmen von bis zu 50 Millionen und können täglich bis zu 150 Kilometer zurücklegen.