Im Osten Afrikas herrscht seit Wochen eine Heuschreckenplage. Nach Somalia, Äthiopien und Kenia sind die Schwärme nun auch in Uganda eingefallen. Einige der Schwärme seien 2,400 Quadratkilometer groß, so ein Sprecher der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen. O-TON DOMINIQUE BURGEON, FAO-NOTFALL-DIREKTOR: "Wenn wir wissen, dass auf nur einem Quadratkilometer 35 bis 40 Millionen Heuschrecken so viel fressen können, wie 35.000 Menschen. Ein Schwarm, der 60 bis 40 Kilometer misst, kann dementsprechend so viel wie 80 Millionen Menschen fressen. Das gibt einen Eindruck von der Krise, die uns droht und die wir unverzüglich anpacken müssen." Die gefräßigen Tiere fressen alle Pflanzen, die ihnen in den Weg kommen. In Uganda wird vor allem Mais, Reis und Kaffee angebaut. Letzterer ist eine wichtige Einnahmequelle für das ostafrikanische Land. Um der Plage Herr zu werden, spritzen Schädlingsbekämpfer nun großflächig Pestizide.