Es sind viele und sie haben Hunger. Diese Bilder sind kürzlich im Norden und im Zentrum von Indien aufgenommen worden. Riesige Heuschreckenschwärme sind dort über die Felder hergefallen und haben gefressen, was zu holen war. In Afrika aber auch im Iran, Pakistan und Indien breiten sich die Heuschrecken seit geraumer Zeit stark aus. Und das mit einer Dynamik, dass viele Wissenschaftler die Situation bereits mit einer Epidemie vergleichen. Unter anderem starke Regenfälle hatten die Fortpflanzung der Insekten begünstigt. Experten gehen davon aus, dass die größte Heuschreckenplage seit vielen Jahrzehnten ihren Höhepunkt noch längst nicht erreicht hat. Dieser indische Bauer ist verzweifelt: "Das Problem ist, dass die Heuschrecken die Blätter der Pflanzen auf den Feldern fressen. Auch die Tiere leiden darunter." Mit Pestiziden versuchen die Behörden in Indien den Heuschrecken zu Leibe zu rücken. Es sind aber oft zu viele, um tatsächlich durchschlagende Erfolge zu erzielen. Es wird befürchtet, dass immer mehr und größere Schwärme noch jahrelang ganze Ernten vernichten werden. Die Ressourcen zur Bekämpfung der Insekten sind knapp. Die weltweite Covid-19-Krise verschärft die Lage noch zusätzlich.