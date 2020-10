Heute keine Fahrten der U-und Straßenbahnen. So wurden heute morgen Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs an Haltestellen in Frankfurt am Main empfangen. Die Angestellten des VGF sind am Dienstag in den Wanrstreik getreten. Sie fordern höhere Löhne, Entlastungstage, die unbefristwete Übernahme von Auszubildenden, die Anpassung der Überstundenregelung sowie die Anrechnung der Ausbildungszeit auf die Betriebszugehörigkeit. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen. Thomas Heimbürger von Verdi Hessen sagt, bisher sei es nicht mögilch gewesen, mit den Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen. "Während Corona hat man ja festgestellt, dass auch der ÖPNV systemrelevant ist. Und da sind wir gefeiert worden als Helden mit Applaus und es kann nicht sein wenn jetzt wir für uns auch Forderungen aufstellen, die wir über Jahre hinweg erarbeitet haben, dass die Arbeitgeber überhaupt nicht bereit sind, diesbezüglich mit uns Gespräche einzugehen." Als letztes Mittel bleibe nur der Arbeitkampf, so Heimbürger. Ist der Zeitpunkt günstig? Mitten in der Pandemie? Das sagen die Fahrgäste hier im Zentrum der Meinmetropole: "Ich halte das also für sehr unsensibel und die Aussage der Gewerkschaft Verdi, dass die Arbeitgeber das nicht begriffen hätten, das Signal von letzter Woche, würde ich eher umdrehen. Ich glaube eher, dass Verdi es nicht begriffen hat, was jetzt in dieser Zeit eigentlich angemessen wäre." "Ja also ich habe das größte Verständnis dafür, denn ich denke, es gibt genügend alternative Möglichkeiten, trotzdem in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein." "Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Also ich denke im Moment haben wir Probleme, die sehr weitreichend sind auf dem Arbeitsmarkt und das ist nochmal eine zusätzliche Erschwerung. Vielleicht hätte man das ganz anders timen sollen." Der Warnstreik legte Verbindungen in Frankfurt, Wiesbaden und Kassel lahm. Der Ausstand soll 24 Stunden dauern, also bis drei Uhr am Mittwochmorgen.

