Wegen den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Wirtschaft will die Bundesregierung am Montag ein Hilfspaket von rund 750 Milliarden Euro verabschieden. Der Dax startete bei der Eröffnung der neuen Börsenwoche aber erneut niedriger. Robert Halver von der Baader Bank: "Die Aktienmärkte sind enttäuscht, dass sich Amerika nicht hat einigen können auf ein Hilfspaket zwischen Demokraten und Republikanern. Eine für die Weltwirtschaft ja sehr entscheidende Volkswirtschaft ist nicht fähig, jetzt im Wahlkampf Lösungen zu finden. Das ist erbärmlich Und das muss man schon als sehr negativ und dümmlich darstellen." Zudem hatten die neuen massiven Einschränkungen von Bund und Ländern in die Wirtschaft zu Skepsis bei den Anlegern geführt. Zum Handelsbeginn fiel der Dax um fast fünf Prozent auf zwischenzeitlich 8498 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 büßte an Wert ein. Ein Ende dieser negativen Entwicklungen ist erst einmal nicht in Sicht. „Sie Kosten der Rettungspakete und die Kostendes Wirtschaftsbundes werden gewaltig sein. So was haben wir seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen. Es bringt jetzt nichts, hier die Zahlen nach oben immer stärker auszuweiten, um mehr Panik zu streuen, aber die Rezession wird im zweiten Quartal weltweit zweistellig mindestens sein. Im Amerika spricht man ja schon von 30 bis 50 Prozent." Wegen der Coronavirus-Pandemie rechnen Investoren auf Jahre hinaus mit einem gedämpften Preisauftrieb. Das Euro-Inflationsbarometer fiel auf ein Rekordtief von rund 0,7 Prozent. Dies bedeutet, dass Anleger zwischen 2025 und 2030 eine Teuerung von durchschnittlich gerade einmal 0,7 Prozent erwarten.