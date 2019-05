Start frei für die 21. Europäischen Meisterschaften im Hirschrufen. Jäger aus 13 Ländern waren am Samstag im kleinen Dorf Dobroplyosi in Weißrussland zusammen gekommen, um herauszufinden, wer das brünftige Rotwild am besten nachmachen kann. Die Hirschrufer müssen dabei verschiedene Situationen imitieren: Einen Hirsch vor der Paarung, einen Hirsch nach einem Zweikampf mit einem Rivalen, und einen Hirsch, der sich zum Kampf bereit macht. Trotz verschiedener Hilfsmittel keine leichte Aufgabe. Denn es reicht nicht, irgendwie in das Horn zu rülpsen. Wichtig ist es, die Stimmlage zu halten und sich in den Hirsch hinein zu versetzen. Das Hirschrufen ist eine Kunst, sagt deshalb Juri Schumski, der Organisator der Meisterschaft. O-TON JURI SCHUMSKI, HIRSCHRUFER: "Zu wissen, wie sich das Tier verhält, es rufen zu können, seine Stimme zu imitieren, und das zu benutzen, um es zum Duell herauszufordern und es dann zu erlegen - das beweist das absolute Können für einen Jäger." Die Hirschrufer wurden von einer internationalen Jury bewertet. Die nahm hinter einem Sichtschutz Platz, um sich voll auf die Klänge konzentrieren zu können. Bester Hirschrufer wurde ein Waidmann aus Ungarn. Das Hirschrufen wird seit Jahrhunderten in verschiedenen Ländern praktiziert. Früher hatten die Jagdwaffen nur eine geringe Reichweite und Zielgenauigkeit. Um einen Hirsch zu erlegen, mussten die Jäger die Tiere deshalb so nah wie möglich anlocken.