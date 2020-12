"Help", Hilfe - ein Schriftzug aus Warnkegeln soll auf die frustrierende Lage der LKW-Fahrer in der Nähe von Dover in der englischen Grafschaft Kent aufmerksam machen. Zwar dürfen die Fahrer nach der Öfnung der französischen Grenze wieder ausreisen. Doch sie müssen sich einem Test auf das Coronavirus unterziehen. Und das zieht sich. Noch Tage könnte es dauern, bis auch der letzte Laster wieder in Bewegung ist und den Ärmelkanal per Fähre überqueren kann. Die Fahrer berichteten über Hunger, Durst und fehlende Toiletten. "So ein psychisches Massaker hat man uns noch nie angetan. Ich werde niemals wieder nach England zurückkehren. Das ist unmenschlich." Er habe sein Wasser einteilen müssen, da er nicht viel dabei gehabt habe. Das Gleiche gelte für das Essen. "Das hab ich nie zuvor erlebt, so eine Situation." Viele europäische Länder hatten ihre Grenzen für Reisende aus Großbritannien nach der Ausbreitung einer Mutation des Coronavirus im Vereinigten Königreich geschlossen.

Mehr