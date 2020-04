Aufnahmen von Sonntagabend aus der Stadt Cusco in Peru. Das Gesundheitsamt holt ohne Vorwarnung drei deutsche Urlauber aus einem Hostel heraus, sprüht sie mit Chlor ein und bringt sie in ein anderes Hotel. So erzählt es Jacqueline Kamp aus Berlin am Mittwoch, die hier neben 22 weiteren Deutschen Urlaubern seit drei Wochen festsitzt. „Jeden Tag entscheidet das Gesundheitsministerium Cusco was Neues. Die kommen hier einfach ohne Vorwarnung rein, so ist es letzten Sonntag passiert, wo wir alle unglaublich doll Angst hatten. Es wurden Leute herausgeholt, in ein anderes Hotel verschleppt, kann man schon fast sagen, hier sind die Leute in Ohnmacht gefallen vor Stress und vor Angst. Mental ist es für uns eine absolut hohe Belastung.“ Die 26-Jährige lebt mit 70 Menschen in der Unterkunft, hauptsächlich Touristen aus Europa. Seit dem 16. März sind sie hier gefangen. Von der geplanten Grenzschließung am 23. März hatten sie erst spätabends erfahren. Auf einmal hieß es, dass sie 24 Stunden Zeit hätten, das Land zu verlassen, ansonsten drohe die Isolation, so Kamp. Eine Stunde Hofgang werde ihnen am Tag erlaubt, es sei wie im Gefängnis, sagt die Studentin. „Wir haben absolut keine Rechte. Wenn wir auf die Straße gehen und unser Hostel verlassen würden, was uns absolut verboten ist, dann hat die Polizei hier eine Schießerlaubnis, das heißt, die dürfen auf jeden schießen, der das Hostel verlässt, ohne Genehmigung, ohne Konsequenzen. Das hat der peruanische Präsident so angeordnet, dass es so passieren darf. “ Manchmal beobachtet sie Leute vom Amt, wie sie Salz über die Straße und um das Hostel herum verstreuen, auch das soll scheinbar gegen COVID-19 helfen. Drei Mal am Tag gibt es Essen, das auf Dauer gewöhnungsbedürftig sei, so Kamp. Zwischendurch seien die Mahlzeiten aufgrund von Lieferengpässen auch mal ausgefallen. Zu den Essenszeiten gibt es frisches Wasser. Der einzige Wasserhahn mit Trinkwasser ist für die Touristen am Rest des Tages nicht zugänglich. „Wir haben alle Angst, dass wir hier krank werden. Es gibt schon sieben bestätigte Coronafälle in meinem Hostel. Man kann hier dem Virus nicht entgehen, wir benutzen Gemeinschaftsduschen, wir können uns nicht isolieren, da wir in ja mitunter bis zu Zehn-Bett-Zimmern sind.“ Nach und nach werden Urlauber von ihren Heimatländern wieder nach Hause geflogen. Die Gruppe aus 23 Deutschen sitzt hier aber immer noch fest. Seit Montag haben Kamp und die anderen kein Update mehr von der Botschaft oder dem Auswärtigen Amt bekommen. „Wir haben keine Informationen von der deutschen Botschaft, wann sie uns hier rausholen, das geht alles sehr langsam voran. Mittlerweile sind wir mit dem Auswärtigen Amt in Kontakt, die einen Krisenstab für uns haben, nur für unser Hostel. Aber auch da wissen wir nicht, wann wir hier herauskommen. Wir kriegen jeden Tag andere Informationen. Die deutschen Behörden haben gesagt, wir sind hier ein bis drei Monate eingesperrt. Die Informationen, die die deutsche Botschaft hat, ist der 19. April. Die Informationen, die andere Botschaften haben, ist der 21. April. Keiner weiß, wie lange das hier dauert, wie sie uns nach Hause holen wollen. Und ja, jeden Tag gibt's neue News. Wir sind mental ziemlich am Ende. Wir haben alle Angst, wir wollen alle nach Hause. Wir fühlen uns alleingelassen.“ Auslöser dieses Ausnahmezustands war der positive Test eines Mannes aus Mexiko, der Tage zuvor Gast in dem Hostel war. Zusammen mit den dramatischen Meldungen aus Europa im März und den vielen europäischen Gästen im Gebäude war klar, hier ist das Virus aktiv. "Unsere Situation ist echt beschissen hier, wir versuchen, das Beste draus zu machen und stark zu bleiben und setzen unsere ganzen Hoffnungen ins Auswärtige Amt und in den Krisenstab, den es für uns gibt, aber Genaues weiß halt keiner."