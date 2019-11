Vor dem Landgericht München hat am Dienstag der Prozess gegen Hilfspfleger Grzegorz W. begonnen. Er soll an mehreren Orten Pflegebedürftige mit Hilfe von Insulin getötet haben. Die Staatsanwaltschaft München I hat im März Anklage gegen ihn erhoben. Sie wirft dem Angeklagten sechsfachen Mord, dreifachen Mordversuch und dreimal gefährlicher Körperverletzung vor. Grzegorz W. hat nach Auffassung der Staatsanwaltschaft aus niedrigen Beweggründen gehandelt. An den meisten Einsatzorten soll er die Wohnungen der Pflegebedürftigen nach Wertgegenständen durchsucht haben, um diese für sich zu behalten. Alle seine Opfer seien alt und gebrechlich gewesen, sagt Anne Leiding von der Staatsanwaltschaft: "Wir sind sehr froh, dass in dem Fall, der unsere Ermittlungen ausgelöst hat, alles richtig gelaufen ist. Da gab es eben zwei Sanitäter, die sehr aufmerksam waren. Dann gab es einen Arzt, der die Leichenschau gemacht hat, dem aufgefallen ist, das stimmt irgendetwas nicht. Und dann schließlich kam es ja dazu, dass im Institut für Rechtsmedizin diese Einstichstellen gefunden wurden und daraufhin wurden dann die gesamten Ermittlungen in Gang gesetzt und haben letztendlich diese gesamte Mordserie dann aufgedeckt." Der 38-Jährige, der die polnische Staatsbürgerschaft besitzt, soll seinen Patienten medizinisch nicht indiziertes Insulin verabreicht haben, was teilweise zum Tod führte. Im Zuge der Ermittlungen kamen immer mehr Fälle ans Tageslicht. "Soweit wir wissen, ist der Angeklagte selbst Insulinpatient. Er hat Diabetes und ist selbst insulinpflichtig. Und offensichtlich war er darüber aufgeklärt, was Insulin bei jemandem bewirkt, der eben kein Diabetes hat. Und da kommt es dann eben zu diesen ganz schwierigen gesundheitlichen Folgen, bis hin zum Tod." Der Hilfspfleger hatte in den Jahren 2015 bis 2018 mindestens 68 Senioren betreut. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft liegt auch Heimtücke vor, da der Angeklagte die Arg- und Wehrlosigkeit der Geschädigten ausgenutzt habe. Das Landgericht hat für den Prozess 39 Verhandlungstage angesetzt, mit einem Urteil ist voraussichtlich Ende Mai 2020 zu rechnen.