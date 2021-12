Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton liest aus ihrer Rede vor, die sie im Fall ihres Wahltriumphs am 8. November 2016 in New York vorgetragen hätte und kämpft mit den Tränen. Der Auszug stammt aus einem demnächst erscheinenden Video, das Clinton, wie viele andere Prominente zuvor, für die Bildungs-Streaming-Plattform "Masterclass" aufgenommen hat. Sie spricht in dem am Donnerstag angekündigten Online-Kurs darüber, wie man Niederlagen überwindet und über ihre Erfahrungen mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Laut "Masterclass" gipfelt der Kurs dann darin, dass Hillary Clinton die Siegesrede vorliest, die sie gehalten hätte, wenn sie US-Präsidentin geworden wäre. Und dabei wird sie dann auch durchaus emotional.

