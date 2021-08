Weißes Brautkleid vor weißem Grund, so das Ambiente bei der Eheschließung dieses Paares in den bolivianischen Anden. Frisch war es ganz sicher im ewigen Schnee auf dem Gipfel des Illimani, in luftiger Höhe von mehr als 6.400 Metern. Doch mutete die Aussicht bei diesem Ja-Wort mit Blick auf La Paz wohl mindestens ebenso spektakulär und unvergesslich an. Und das extra angereiste Paar hatte für die Hochzeitssause immerhin einen dreitägigen Aufstieg in Kauf genommen. "Die beiden sind Sport-, Natur- und Gebirgsliebhaber", so der vollziehende Patenonkel. "Deswegen wollten sie ihren Heiratsschwur auf diesem Gipfel ablegen. Wir sind sehr nahe am Himmel und an Gott und er segnet Euch hier oben auf dem Illimani." Diametral entgegengesetzt der Hochzeitsansatz am Wochenende im peruanischen Lima. Hier traten gleich 200 Paare gemeinsam vor den Altar, gewissermaßen. Allesamt auf Covid-19 getestet, versteht sich. Das Alter der frischgebackenen Eheleute bewegte sich laut Bürgermeister zwischen 24 und 87 Jahren. Die Zeremonie wurde Online live für nicht anwesende Verwandte übertragen. Und die Stadt spendierte einen Obstkorb und freien Kaffee. Der war auf dem Gipfel des Illimani natürlich nicht so leicht zu haben - aber dafür entschädigte sicher die himmlische Aussicht.

