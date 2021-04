Willkommen in der Untertage-Welt von New York. Hier in der U-Bahnstation der 28. Straße. Hinter einer unscheinbaren schwarzen Tür in einem Treppenhaus liegt die kleine aber feine Cocktail-Lounge "La Noxe" und öffnet sich für Eingeweihte. Auf rund 45 qm findet der Gast eine Oase abseits des Straßenlärms und dem Kreischen der U-Bahn-Bremsen. La Noxe-Gründer ist der gebürtige Franzose Jey Perie: "Wenn man hier ist, vergisst man die Außenwelt, weil wir unter der Erde sind. Und das einzige, was uns mit der Realität verbindet, sind die Glasbausteine. Man fühlt sich fast wie in einem Kasino. Man weiß nicht, wie spät es draußen ist. Wir schaffen uns hier unsere eigene Realität." Ein besonderer und einzigartiger Ort. Begonnen hatte der Gründer bereits Anfang 2019 mit den Arbeiten an dem Projekt. Und an den Start gehen wollte er im März 2020. Doch das war mitten in der Corona-Pandemie. Aber er hat überlebt. Auch wenn zurzeit noch immer nur rund 10 Personen ins Lokal dürfen, um ihre Cocktails zu schlürfen. Doch das dürfte sich mit den abnehmenden Infektionszahlen vermutlich bald ändern. Und als gutes Zeichen dürfte man wohl den Andrang auf der Warteliste deuten: Denn die besagt, dass etwa 2.000 Gäste gerne mal vorbeischauen würden.

