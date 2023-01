STORY: Labour-Chef Chris Hipkins ist am Mittwoch als Ministerpräsident Neuseelands vereidigt worden. Vor Journalisten sagte Hipkins am Mittwoch, dass er in den kommenden Wochen und Monaten die Lebenshaltungskosten in dem Land in den Mittelpunkt seines Programms stellen wolle. Er kündigte zudem an, die bereits eingegangenen Verpflichtungen für die laufende Legislaturperiode einzuhalten. Der 44-Jährige folgt auf Jacinda Ardern, die vergangene Woche überraschend zurückgetreten war. Auch Hipkins Stellvertreterin Carmel Sepuloni wurde in der nur wenige Minuten dauernden Zeremonie eingeschworen. Sepuloni ist damit die erste Vize-Regierungschefin Neuseelands mit samoanisch-tongaischen Wurzeln.

