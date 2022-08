STORY: 6. August 1945, 8:15 Uhr Morgens. Es geschah innerhalb des Zeitraums eines Wimpernschlags. Und kostete rund 350.000 Menschen das Leben. Hiroshima und der Horror des Atombomben-Abwurfs vor 77 Jahren im Zweiten Weltkrieg. Ein US-Kampfflugzeug warf die Bombe mit dem zynischen Spitznamen "Little Boy" ab. Zur Gedenkzeremonie in Hiroshima war auch der Uno-Generalsekretär António Guterres angereist. Es war das erste Mal seit zwölf Jahren, dass ein Uno-Chef an dem jährlichen Gedenken teilnahm: "Wir müssen uns die Schrecken von Hiroshima stets vor Augen halten und erkennen, dass es nur eine Lösung für die nukleare Bedrohung gibt, nämlich: Überhaupt keine Atomwaffen zu haben." Darüber hinaus betonte Guterres, dass sich Krisen mit ernsten nuklearen Gefahren sehr schnell ausbreiteten würden – vom Nahen Osten über die koreanische Halbinsel bis hin zur russischen Invasion in der Ukraine. Damals starben Zehntausende Menschen in der Stadt unmittelbar durch den Abwurf der Bombe am 6. August. Bis Ende des Jahres 1945 stieg die Zahl der Opfer auf geschätzt 140.000. Drei Tage nach Hiroshima warfen die USA eine zweite Atombombe über Nagasaki ab. Kurz danach kapitulierte das japanische Kaiserreich.

