STORY: Die imposante Rakete steht auf dem Gelände des Kennedy Space Centers im US-Bundesstaat Florida bereit. Am Montag soll hier ein neues Kapitel Weltraumgeschichte geschrieben werten. „Artemis 1“, so heißt diese historisch bedeutsame Nasa-Mission in Richtung Mond, die weltweit aufmerksam verfolgt wird. Und es sieht gut aus, dass der heiß ersehnte Start auch klappen wird, obwohl vor dem geplanten Start Gewitter über das Gebiet hinweggezogen waren. Vorgesehen ist das Abheben am frühen Montagnachmittag deutscher Zeit. Die SLS-Rakete ist 98 Meter hoch und soll die unbemannte Orion-Kapsel in eine Mondumlaufbahn bringen. Rund 1000 Sensoren werden den Flug überwachen bis zur Rückkehr zur Erde in rund 40 Tagen. Die Mission ist die Vorbereitung für eine Reise zum Mond im Jahr 2025. Und diese Erfahrungen sollen dann wiederum Expeditionen zum Mars vorbereiten.

