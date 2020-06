Diese Videoaufnahmen zeigen einen geradezu historischen Meilenstein. Denn diese Bilder vom Montag in Genua zeigen die erste Überquerung eines Autos von der Brücke, die nun in Rekordzeit neugebaut wurde, nachdem die ehemalige Querung im August 2018, also vor knapp zwei Jahren spektakulär mitten am Tag und mit viel Verkehr eingestürzt war. Damals sind 43 Personen ums Leben gekommen und ganze Wohngebiete musste für den Abriss und den Neubau geräumt werden. Die Hintergründe, wie es damals zu dem Unglück kommen konnte, sind noch immer nicht völlig aufgeklärt. Aber Fachleute vermuten, dass die Brücke nicht ausreichend geprüft wurde und dann Materialschwäche für den Einsturz sorgte. Seit Januar 2019 wurde nun durch Tag- und Nachtarbeit in kürzester Zeit eine neue Brücke des Star-Architekten Renzo Piano, der aus Genua stammt, realisiert. Die letzte Bauphase ist im Gang und im Juli soll die Autobahnbrücke wieder eröffnet werden. Nach der Katastrophe im Sommer 2018 wirkt diese Entwicklung fast wie ein Wunder.