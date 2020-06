Das Geburtshaus des Adolf Hitler im österreichischen Braunau am Inn. Lange wurde über die Zukunft dieses Gebäudes diskutiert. Abriss? Umbau? Nun hat der österreichische Staat eine Entscheidung mitgeteilt. Das Haus soll in Zukunft eine Polizeistation beherbergen. Das wurde am Dienstag in Wien bekanntgegeben. Innenminister Karl Nehammer: "Hat man sich dazu entschlossen, dass aus dem Geburtshaus eines Diktators und Massenmörders ein neues Kapitel der Geschichte für die Zukunft der Zweiten Republik aufgeschlagen wird. Indem man es so umgestaltet, dass es die Zukunft widerspiegelt indem es ein Bezirkspolizeikommando und eine Polizeiinspektion beherbergen wird." Stets hatte man befürchtet, das Haus könnte zum Wallfahrtsort für rechte Gruppierungen und Geschichtsleugner werden. Mit der Nutzung als Polizeistation soll die Anziehungskraft des Hauses neutralisiert werden, so hieß es aus dem Innenministerium. Neonazistische Gruppierungen würden es sich nun zwei Mal überlegen, ob eine Reise zu Hitlers Geburtshaus denn eine gute Idee sei. Robert Wimmer saß der Jury vor, die nun über die zukünftige Nutzung entschieden hat. "Es hat auch ein Projekt gegeben, das zur Diskussion beigetragen hat, das eben ein Mahnmal, ein Denkmal wurde. Und das war deswegen nicht ganz unwichtig, um diese Rückführung in das Ursprüngliche, in das absolut Unaufgeregte, hinzukommen und nicht, dass man wieder glaubt, man muss da ein Mahnmal, ein Denkmal oder etwas Zeitgemäßes, Überbewertetes machen." Dieses Unaufgeregte soll nun das österreichische Architektenbüro marte.marte umsetzen. Architekten aus ganz Europa hatten zuvor ihre Konzepte vorgelegt.