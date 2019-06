Um 14.50 Uhr am Mittwoch war es so weit. Nach 72 Jahren war der deutschlandweite Hitze-Rekord für den Monat Juni gefallen. Zwar nicht hier in Berlin, dafür aber rund 150 Kilometer südöstlich davon entfernt, im brandenburgischen Coschen, unweit der polnischen Grenze. Dort wurden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach nach vorläufigen Angaben 38,6 Grad gemessen. Der bisherige Juni-Rekord stammt vom 27. und 28 Juni 1947. Damals waren im baden-württembergischen Bühlertal 38,5 Grad gemessen worden. Wie mit der Hitze umgehen? "Mit der Hitze komme ich eigentlich ganz gut klar, weil ich sehr gerne es mag, wenn es warm ist und sehr gerne warme Länder mag. Aber ansonsten, viel trinken, viel gesundes Essen. Und es einfach ein bisschen langsamer angehen lassen." "Ansonsten versuche ich mich tatsächlich von einem klimatisierten Arbeitsbereich zum nächsten zu retten. Und das funktioniert ganz gut, also bei mir auf der Arbeit habe ich eine funktionierende Klimaanlage, wir waren gerade einen Kaffee trinken. Zum Glück in einem klimatisierten Kaffee. Und das funktioniert einigermaßen." Andere Menschen kommen mit den hohen Temperaturen weniger gut klar. Deshalb müssen die Frankfurter Rettungsassistentinnen Maren Schülbe und Karina Lamb vom Deutschen Roten Kreuz öfter ausrücken als sonst. Insbesondere ältere Patienten und Kinder leiden oft unter der Hitze. Häufig gebe es Probleme mit dem Kreislauf oder auch Beschwerden wie einen Hitzestau oder einen Sonnenstich. Viele Menschen würden sich auch einfach Sorgen machen, sagt Karina Lamb: "Ist unterschiedlich. Ich glaube, sie rufen schon öfters an, gerade wenn sie eben wegen der Hitze erschöpft sind und dann halt eben nicht wissen, okay, was passiert gerade, dann rufen sie natürlich an. Aber da kommt es auch immer drauf an, was ist es für eine Personengruppe. Also es gibt Leute, die hatten das schon mal, die sagen dann: Ist nicht so schlimm, ich krieg das hin. Und Leute, die das eben noch nicht hatten, die rufen dann vorsichtshalber an, ja." Bei so einer Affenhitze brauchen auch die Affen eine Sonderbehandlung. Im Münchner Tierpark Hellabrunn gab es am Mittwoch für die Gorillas und Schimpansen statt der üblichen Ost- und Gemüseladung Eisbomben. An einem schattigen Plätzchen ließen es sich die Tiere schmecken.