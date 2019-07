Einige Thermometer im Raum Koblenz-Bonn kletterten am Donnerstag über die 40 Grad Marke. In Deutschland fällt ein Hitzerekord nach dem nächsten. Unter Hochdruckeinfluss bleibt es heiß bis sehr heiß und zumeist trocken. Da bleibt man lieber im Schatten und vermeidet unnötige Anstrengungen. Die Bauarbeiter in München waren deshalb nicht zu beneiden. Bei über 30 Grad und praller Sonne körperliche Schwerstarbeit zu leisten - das ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Da helfen nur weniger Tempo, längere Pausen und ganz viel trinken. "Vier, fünf Liter sind das ungefähr, was wir trinken. Es geht da wirklich rein-raus, rein-raus, rüber. Ja, es ist anstrengend, aber muss. Termin steht. Und, Sie sehen ja, ich schwitze vom Stehen. Aber es wird alles gut." Döner-Verkäufer Gökhan Arar, ebenfalls in München, konnte sich über seinen heißen Arbeitsplatz nur bedingt freuen. "So ungefähr hier draußen 35 Grad, hier 50 Grad. Ein Tag 10 Liter Wasser. Schau, heiß." Natürlich hat das hochsommerliche Wetter auch seine guten Seiten. In Berlin können sich die Menschen wie am Mittelmeer fühlen. Für Abkühlung ist gesorgt. Sonnencreme ist allerdings Pflicht. Temperaturen von über 40 Grad erleben derzeit auch unsere französischen Nachbarn. In Paris suchten Einheimische und Touristen am Springbrunnen vor dem Eiffelturm nach Abkühlung. Auch hier werden neue Hitzerekorde aufgestellt. Gut, wenn man da nicht aus Schokolade ist.