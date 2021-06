Ist es so richtig heiß, lässt es sich am besten auf dem oder im Wasser aushalten. Das galt zu Wochenbeginn auch für die Menschen in Nordwestkanada. In Calgary mussten sich Badegäste für ein 90-minütiges Zeitfenster anmelden, um in öffentlichen Freibädern schwimmen zu gehen. Ähnlich abkühlungsbedürftig zeigten sich auch die Bewohner von Vancouver am Pazifik. In Seniorenzentren, so wie hier in Edmonton im Staat Alberta, wurde das Personal verpflichtet, stündlich nach den Bewohnern zu sehen, um Hitzschlägen zuvorzukommen. "Außerdem ermutigen wir unsere Bewohner, während der wärmsten Zeit des Tages ein Schläfchen zu machen oder sich ausschließlich im Haus aufzuhalten, wir sehen dann Filme bei geschlossenen Fensterläden", so diese Mitarbeiterin einer Einrichtung. In Teilen Kanadas waren die Temperaturen am Wochenende auf bis zu 40 Grad Celsius gestiegen. Üblicherweise liegt die Durchschnittstemperatur um diese Jahreszeit in Kanada bei etwa 24 Grad.

