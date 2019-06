Auf der aktuellen Wetterkarte sind fast alle europäischen Länder mehrheitlich in orange und rot abgebildet, vielerorts werden die höchsten Temperaturen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. Europa erlebt derzeit eine Hitzewelle, bedingt durch Heißluftströme aus Afrika. Zwar ist man in Spanien und Frankreich schon immer wärmere Sommer gewöhnt, als in Deutschland, doch die ungewöhnlich hohen Juni-Temperaturen bereiten vielen auch hier Sorgen. In Katalonien kam es bei 44 Grad bereits zu umgreifenden Waldbränden, in Madrid kletterten die Temperaturen auf 41 Grad. Auch in Frankreich wurden im gesamten Land Hitzewarnungen ausgesprochen, für den Süden des Landes wurden nie dagewesene 45 Grad vorhergesagt. Ein Mitarbeiter des Gesundheitsministeriums sagte: "Dies ist ein historischer Moment. Der französische Wetterdienst hat erklärt, dass wir eine ungewöhnlich intensive Hitzewelle erleben, Temperaturen von 42,43, 44 Grad, das wäre ein historischer Rekord, nicht nur für den Juni, sondern insgesamt, für alle bisher gemessenen Sommertemperaturen." Am Freitag trafen sich mehrere Minister, um über Maßnahmen als Antwort auf die Hitzewelle zu beraten. Ministerpräsident Edouard Philippe, sagte, über 4000 Schulen hätten geschlossen, oder zumindest den Unterricht ausfallen lassen. Auch Vorsorgemaßnahmen für ältere Menschen und Obdachlose seien getroffen worden, so der Minister. Die Hitzewelle in Europa folgt den extremen Temperaturen in Australien, Indien, Pakistan und Teilen des Nahen Osten, so der Deutsche Wetterdienst.