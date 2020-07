Ein großer Teil Europas kann sich am Wochenende auf hohe Temperaturen freuen. In München gingen die Menschen am Freitag bereits bei warmen 32 Grad im Lußsee baden. Die heiße Luft aus Afrika ist in Deutschland angekommen und wird voraussichtlich Temperaturen bringen, wie wir sie diesen Sommer noch nicht erlebt haben. Im Westen Deutschlands sollen es bis zu 40 Grad heiß werden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starker Wärmebelastung. Im Hinblick auf die steigenden Infektionszahlen im Land, stellen sich viele die Frage, ob das Tragen einer Maske dann noch so ernst genommen wird, wie vorher. "Bei dem Wetter ist es ein bisschen mühselig, aber es dient ja auch zu unserem Schutz", sagt eine Lokalmitarbeiterin in Frankfurt. Etwas niedriger, aber immer noch warm, werden die Temperaturen im nördlichen Teil des Landes, wie hier in Berlin, wo es am Samstag bis zu 30 Grad werden soll. Die hohen Temperaturen sollen anhalten, auch in der kommenden Woche soll es nicht deutlich kälter werden. Die Hitzewelle hat Spanien längst erreicht. Hier stiegen die Temperaturen bereits am Donnerstag örtlich auf über 40 Grad an. "Der Atem wird sehr warm, die Brille, es gibt viele Probleme. Aber du lässt das alles nicht an dich heran, wenn man bedenkt, dass es dem Schutze dient und es keine andere Option gibt." "Wir kommen mit der Hitze zurecht, weil es hier immer warm war, aber mit der Gesichtsmaske ist es noch schlimmer geworden, aber wir gewöhnen uns langsam dran. Wir müssen es für die Gesundheit aller tun." Als zusätzliche Hygienemaßnahme empfehlen Ärzte, auf mobile Klimageräte und Ventilatoren zu verzichten, da diese Keime und Viren mit der aufgewirbelten Luft durch den Raum verteilen. Die Hitze erreicht auch Frankreich, Griechenland, den Balkan, Österreich, die Schweiz und Italien. In Rom erfrischt man sich bei Temperaturen von 38 Grad am Freitag mit dem Wasser aus den zahlreichen Brunnen der Stadt.

