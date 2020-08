Eine Hitzewelle ist an diesem Wochenende in weiten Teilen Europas unterwegs. In Deutschland ist dafür das Hoch "Detlef", dessen Zentrum sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes über dem Baltikum befindet, für die hohen Temperaturen verantwortlich, wobei heiße Luft von Südosten nach Deutschland strömt. Die Temperaturen hierzulande klettern daher mancherorts auf mehr als 35 Grad. Glücklich, wer da auch in Zeiten von Corona am Strand sein darf, wie diese Urlauber an der Ostsee in Graal-Müritz: (O-TON URLAUBER DENNIS WILKE) "Also es fühlt sich anders an, sage ich mal. Die Leute halten schon Abstand. Gerade wenn man hier einkaufen geht, Tourismus und so was. Also man merkt schon einen Unterschied auch durch die Masken eben und so was. Aber so jetzt vom Klima jetzt im Wasser oder so was, da ist alles gleich geblieben." (O-TON URLAUBERIN MADELEINE WILKE) "Also große Sorgen nicht, ich hatte nur Bedenken gehabt wegen am Strand gehen, dass uns das verboten werden würde, weil ja doch die Abstände eingehalten werden müssen. Aber ich war überrascht, dass die Leute auch Abstand halten und dass genug Fläche da ist, dass sich auch die Urlauber hier mit am Strand hinlegen können." Ähnliche Bilder aber ein andere Ort. Hier in Frankreich, an der Atlantikküste in der Nähe von Nantes. Olivier Proust, ein französischer Meteorologe in Paris beschreibt die aktuelle Situation so: "Hier werden wir jeden Tag Temperaturen haben, die steigen und die Städte immer wärmer werden lassen. Die Nächte werden hart werden. Aber es handelt sich um eine klassische Hitzewelle." Auch in England herrscht ruhiges und warmes Hochdruckwetter und sorgt für volle Strände wie zum Beispiel hier in Brighton, südlich von London. Die relativ hohen Temperaturen sollen auch am Wochenbeginn weiter anhalten. Für Deutschland gilt, dass dann auch Nachts über 20 Grad und damit tropisches Klima herrschen wird.

