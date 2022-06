STORY: Der Sprung ins kühle Nass – so lassen sich auch die aktuellen Temperaturen aushalten. Bis zu 34 Grad werden am Wochenende in Teilen von Deutschland erwartet. In München hat sich der ein oder andere heute schon eine Abkühlung verschafft. Eines ist besonders wichtig bei diesem Wetter: Immer schön eincremen! O-Ton Alma Alicajic („Also einfach herkommen, schwimmen. Drüber kann man schön liegen im Sand mit den Liegestühlen. Einfach entspannen und die Sonne genießen.“) O-Ton Monika („Also ich empfehle das Freibad oder den See. Warum? Weils da am schönsten ist, da kann man sich gut erholen und ins kalte Wasser springen. Und München hat ja viel zu bieten.“) O-Ton Isabel Böck („Heute ist es nicht so voll - wegen der Pfingstferien ist das auch cool. Es gibt schöne Grünflächen, es gibt einen Spielplatz, ist super für Familien.“) Wer es nicht ins Freibad oder an den See schafft: so ein kaltes Eis zwischendurch, sorgt auch für ein bisschen Abkühlung. Also egal, ob in der Eisdiele, im Wasser oder beim Wochenendausflug – ganz Deutschland kann sich auf hochsommerliche Tage freuen.

