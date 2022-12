STORY: Wer einen Tag vor Heiligabend mit dem Flugzeug vom Frankfurter Flughafen aus in einen längeren oder kürzeren Urlaub fliegen wollte, konnte eine unangenehme Überraschung erleben. Das Winterwetter sorgt für Flugausfälle und -verzögerungen. Zudem fehlt am Flughafen massiv Personal. Bei der Gepäckaufgabe und beim Check-in kommt es zu Verzögerungen. Diejenigen, die sich mit Familie oder Freunden unter dem Tannenbaum verabredet haben, können nur hoffen: "Also, mein heutiges Flugziel ist San Francisco. Ich treff mich dort mit zwei Studienkollegen, die jetzt gerade Auslandssemester machen. Und die fliegen jetzt quasi von Kanada nach San Francisco und da gibt es auch schon sehr viele Ausfälle. Und da müssen wir jetzt auch schauen, dass die in jedem Fall rechtzeitig da sind." "Es ist schon zu Verspätungen gekommen. Ich komme aus New York, mit Verspätung, flieg weiter nach Wien und bin jetzt dabei, einen neuen Anschlussflug zu finden." Hochbetrieb herrscht in diesen Tagen auch auf den Bahnhöfen des Landes. Wer den Staus auf den Straßen aus dem Weg gehen will, setzt auf die Schiene. Allerdings gab es zur Deutschen Bahn zuletzt schlechte Nachrichten. Im Sommer und Herbst waren die Züge so unpünktlich wie nie . Im Fernverkehr kam durchschnittlich ein Drittel der Züge verspätet an. Diese Reisenden in Frankfurt hatten aber offenbar Glück: "Also aktuell machen wir uns noch keine Sorgen. Es sieht alles ganz gut aus. Wir fahren an die Ostsee und sind ganz guter Dinge, dass wir da heute pünktlich ankommen." "Wir waren ein bisschen aufgeregt Schon, aber jetzt haben wir nicht den Eindruck. Gerade eben sind wir reingekommen, haben gesehen, der Zug soll pünktlich kommen. Und jetzt sind wir voller Vertrauen und Hoffnung, dass es klappt." Und damit könnten schon vor der eigentlichen Bescherung am Heiligabend einige Wünsche in Erfüllung gehen.

