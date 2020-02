Nicht nur die Jecken haben gerade Hochsaison, sondern auch die Viren. Neben banalen Husten-/Schnupfenviren, die für eine normale Erkältung sorgen, können im schlimmeren Fall auch Grippeviren im Umlauf sein. Zur Zeit ist zudem das Coronavirus ein großes Thema. "Die Debatte darüber führt ja dazu, dass Leute sich über Hygiene Gedanken machen, und dass man dann eben schon auch auf ein paar Kleinigkeiten achtet wie Händewaschen und so was - dafür finde ich dann schon eigentlich diese Berichterstattung gut." "Ich glaube, man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber vom Bützen kommt das ganz bestimmt nicht. Also, bützen macht immun, glaub ich. Das stärkt die Abwehr." "Niesen halt in der Armbeuge, all so was. Was man halt bei der normalen Grippe auch macht." Jeder kann aktiv gerade in der "fünften Jahreszeit" was gegen die Verbreitung der Viren tun, sagt die Leiterin der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung, Heidrun Thaiss. "Ja, wenn ich zum Händewaschen gehe, wenn ich vielleicht feiere, irgendwo auf dem Straßenkarneval oder auch bei den Sessionen, dann habe ich ja vielleicht auch die Musik noch im Ohr. Und die Karnevalsongs in Köln, die eignen sich wunderbar dazu. 'Mer losse d'r Dom en Kölle' oder 'Blootwoosch, Kölsch un e lecker Mädche' - die erste Strophe, entweder singen oder sich vorsagen, und dann habe ich genau die Zeit richtig eingehalten." Wer - zumindest in Sachen Grippe - auf Nummer Sicher gehen will, sollte sich rechtzeitig impfen lassen. Und mit der Einhaltung einfacher Hygieneregeln dürfte dem Feiern nichts mehr im Wege stehen.