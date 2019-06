Die Athleten beim Ironman-Triathlon in Frankfurt am Main am Sonntag würden sowieso viel Schwitzen, aber für viele Zuschauer waren die Temperaturen von über 35 Grad im Schatten garantiert fast genauso schweißtreibend. Doch an vielen anderen Orten Europas ging es noch deutlich heftiger zur Sache. In Spanien zum Beispiel kletterte das Thermometer am Samstag auf etwa 43 Grad Celsius. Und Trockenheit sowie hohen Temperaturen führten in der Nacht zu Sonntag zu diesen Waldbränden in der Gegend von Madrid. Dutzende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. In Barcelona konnte man jedoch am Samstag auf noch relativ entspannte Touristen treffen. "Wir sind so froh, in Spanien zu sein, zum allerersten Mal, in Barcelona, zum ersten Mal in Madrid. Also wir ziehen es durch, egal, wir trinken viel Wasser und die Hitze stoppt uns nicht. Aber es ist heiß, es ist sehr heiß." "Wir kamen aus Schweden, am Freitag, nein, am Donnerstag. Und in Schweden waren es nur 20 Grad. Es ist also ein bisschen anders. Aber wir haben ein Hotelzimmer mit Klimaanlage. Daher ist es in Ordnung für uns." Doch statt Städte-Tour liegen vermutlich zurzeit die besten Orte bei diesen Temperaturen am Meer. So wie hier am Samstag auf der italienischen Insel Lampedusa. Und wer dann noch Ferien hat, kann solche Sonnen- und Sommertage auch richtig genießen.