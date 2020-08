Hitze satt in Deutschland. In Düsseldorf kletterte das Thermometer am Samstag auf 37 Grad. Für die Hitze sorgt ein kräftiges Hoch mit Zentrum über dem Baltikum, das am Wochenende seinen Schwerpunkt vor die Küste Norwegens verlagert. Dabei gelangen heiße Luftmassen nach Deutschland. Ein Hochsommer nach Maß also, wie auch einige Leute am Rheinufer am Samstag bestätigen: O-TON ACHMET KADERI "Bei 37 Grad, da bleibt mir keine Wahl. Da muss man ins Wasser gehen und hier ist ja auch mega und die Leute sind hier nett. Wir wollen heute das Wetter genießen und ein bisschen braun werden." O-TON ERSEN TASAR "Es wird alles voll, weil die Leute einfach zu Hause bleiben. Also in Deutschland bleiben und deswegen auch nicht weiterkommen, und so sind alle geheimen Plätze in Düsseldorf schon entdeckt." O-TON LUKAS RÖMELT "Das kann auch so bleiben, meinetwegen auch gerne sogar ein bisschen kälter als zwei, drei Grad kälter, wäre auch okay für mich. 12. O-TON PASCAL RÖHLK "Für mich braucht man ein kühles Bierchen und kaltes Wasser. Anders gehts nicht." Coronabedingt waren Freibäder für viele Menschen keine Option. Da dort die Tickets in der Regel nur online gebucht werden können. Und so darauf geachtet wird, dass eine begrenzte Anzahl an Besuchern die Bäder betritt. Daher sind die Leute wie hier in der Landeshauptstadt von Nordrheinwestfalen unter anderem aufs Rheinufer ausgewichen. Auch; wenn das Baden im Rhein nicht ungefährlich ist. Im Westen Deutschlands sollen am Wochenende Temperaturen von bis zu 39 Grad erreicht werden. Und auch die Vorhersage für die kommenden Tage sieht weiterhin sommerliche Temperaturen vor.

