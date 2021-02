Schneeschmelze und heftige Niederschläge im Süden Deutschlands sorgen am Rhein sowie an vielen anderen Flüssen für Hochwasser. Am Rhein stieg der Pegel am Dienstag weiter an, wenn auch zum Teil nur geringfügig. In Koblenz, am Zusammenfluss von Rhein und Mosel ist die Lage noch relativ entspannt. Dennoch sind viele Uferbereiche bereits überflutet. Trotz derzeit fallender Pegel warnt das Landesumweltamt Rheinland-Pfalz vor erneut steigenden Wasserständen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach sagte am Dienstag weiteren Regen im Laufe der Woche voraus. Die Arbeiten an Schutzwänden und Stegen seien weitgehend abgeschlossen, teilte die Stadt Koblenz mit. Die Schifffahrt blieb in Rheinland-Pfalz über weite Strecken auf dem Rhein verboten. Auch auf der Mosel blieb die Schifffahrt vorerst eingestellt. Auch Köln erlebt das erste Hochwasser des Jahres. Die Rheinterrassen stehen derzeit unter Wasser. Hochwasserschutzwände sind aufgebaut, die Stadt beobachtet die Entwicklung und trifft Schutzvorkehrungen je nach Pegelstand. Hochwasserbedingt werden wohl ab Mittwoch keine Schiffe mehr auf dem Rhein in Köln fahren dürfen. Der Pegelhöchststand wird dann am Freitag erwartet. Den Vorhersagen nach könnte sich der Scheitel drei bis vier Tage halten. Die Behörden richteten eine Sandsackausgabe ein, damit die Bevölkerung ihre Häuser vor den Fluten schützen kann.

