Bagger reißen die Einfassung des Flusses Huai ein, um Wasser kontrolliert abfließen zu lassen. Der Osten Chinas muss derzeit heftige Regenfälle und damit steigende Wasserpegel verkraften. Auch in Wangjiaba ließen die Behörden Wasser ab. Im Osten der Provinz Anhui wurde Wasser in mehrere Flutgebiete geleitet. Doch auch dort leben Menschen, die durch das Wasser in Not geraten könnten. Im Zentrum der Provinz Hubei staute ein Erdrutsch den Fluss Qingjiang weiter auf. Auch das eine Gefahr für die umliegenden Siedlungen. Auch in Nepal macht Hochwasser den Menschen zu schaffen. In der Hauptstadt Kathmandu stand das Wasser am Dienstag in den Straßen. Auch dort kommt es in der Regenzeit zwischen Juni und September immer wieder zu Überflutungen.