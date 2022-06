STORY: Bilder aus dem Südosten Chinas. Der Staatssender CCTV zeigte am Mittwoch Aufnahmen von Rettungskräften im Einsatz. In Yingde in Chinas bevölkerungsreichster Provinz Guangdong wurden offenbar Militärangehörige eingesetzt, um Sandsäcke an den Ufern des Beijiang-Flusses aufzuschichten. Die Behörden hatten die Hochwasserwarnung für den Fluss auf die oberste Stufe erhöht, so die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Auch in der Provinz Jiangxi riefen die Behörden die Hochwasserwarnstufe "Rot" aus, fast 500.000 Menschen in neun Bezirken waren betroffen, so die Agentur. Die heftigen Regenfälle in den südlichen Provinzen Chinas sollten am Dienstag ihren Höhepunkt erreichen und sich ab Mittwoch in Richtung Norden verlagern. In der sommerlichen Regenzeit kommt es in China fast jedes Jahr zu Überschwemmungen. Umweltgruppierungen weisen immer wieder darauf hin, dass der Klimawandel zu noch stärkeren und häufigeren Regenfällen führen werde.

