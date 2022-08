STORY: Das Ablassen von Wasser aus einem Stausee im US-Bundesstaat Mississippi hat am Montag in der Region zu Hochwasser und überfluteten Straßen geführt. Die Wassermassen aus dem Barnett-Stausee sollen noch bis zu 10 Tage lang zu Überschwemmungen führen, teilten die Behörden mit. Insbesondere Gebiete am Pearl River sind demnach betroffen. Im Bundesstaat Mississippi hatte es in den letzten Tagen starke Niederschläge gegeben. Viele Flüsse und Stauseen sind am Rand ihrer Kapazitäten. Die Behörden haben die Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen und vielerorts mit dem Verteilen von Sandsäcken begonnen. Über große Hochwasserschäden war zunächst nichts bekannt.

