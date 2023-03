STORY: In Malaysia sind bei schweren Überschwemmungen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Fast 40.000 Menschen mussten wegen des Hochwassers im Bundesstaat Johor ihre Häuser verlassen, teilten die Behörden am Samstag mit. Tagelang anhaltende Regenfälle hatten zu den Überschwemmungen geführt. Nach Angaben der Nationalen Katastrophenschutzbehörde wurden mehr als 200 Notunterkünfte eröffnet. Überschwemmungen sind in Malaysia während der jährlichen Monsunzeit zwischen Oktober und März an der Tagesordnung. Während das an Singapur grenzende Johor zu den am schlimmsten betroffenen Bundesstaaten gehört, wurden auch in anderen Regionen Hunderte von Menschen durch Überschwemmungen vertrieben. Der nationale Wetterdienst warnte vor weiteren Regenfällen in den kommenden Tagen, von denen vor allem der Süden Malaysias betroffen sein soll.

