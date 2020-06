Nimmt man eine Hochzeit genauer unter die Lupe, kommen schon einige Berufe zusammen. Die Branche mit all ihren Gewerken, den Caterern, Dekorateuren, Fotografen, Goldschmieden und Floristen ist mit der Pandemie und dem einhergehenden Shutdown in die Krise gerutscht. Darauf wollte am Dienstag der Bundesverband der Hochzeitsdienstleister vor dem Brandenburger Tor unter dem Motto "Stand up for love" hinweisen. Stefanie Frädrich ist Hochzeitsplanerin und sie weiß, was die Krise für Ausmaße annimmt. "Ja, unser tägliches Business ist die Liebe und der schönste Tag im Leben und wir wollen hier zeigen, das liegt gerade brach, das kann nicht stattfinden. Und für uns persönlich ist es finanziell ganz schlimm, aber auch emotional wirklich wahnsinnig traurig einfach." Der Verlust für die Branche liegt allein für das Frühjahr laut dem Verband zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro. Die meisten Betroffenen seien laut Frädrich Solo-Selbstständige. Die Corona-Soforthilfen seien zum Großteil nur für ihre Betriebsausgaben gedacht. Diese fielen aber vergleichsweise gering aus. Der Lebensunterhalt vieler werde demnach nicht gedeckt. "Ich vergleiche das so, das wäre so, als wenn man all den Arbeitnehmern auch gesagt hätte, ihr kriegt jetzt kein Kurzarbeitergeld, sondern nur Geld zur Verwendung der Miete und Fahrten für die Arbeit. Ich glaube, da werden Millionen auf die Straße gegangen. Das geht so nicht." Der Arbeitsaufwand werde im Gegensatz zu den Einnahmen laut Frädrich nicht geringer. Hochzeiten, die bis März schon durchgeplant waren, müssen jetzt umgestaltet werden, sodass sie auch zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden können.