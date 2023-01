STORY: Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat bei der Weltmeisterschaft in Indien erneut den Sieg errungen. Im Finalspiel gegen Titelverteidiger Belgien setzten sich die Männer von Bundestrainer André Henning durch, mit 5:4 nach Penalty- Shootout. Bereits in den Jahren 2002 und 2006 waren die Deutschen Hockey-Weltmeister geworden. Kapitän Mats Grambusch: "Ich glaube, das Allerwichtigste war, dass wir immer an uns geglaubt haben, an die Art und Weise, wie wir spielen, an die Qualität, die wir hier in der Gruppe haben. Ich glaube, das war der größte Punkt. Darüberhinaus gehört bestimmt auch ein Ticken Glück dazu. Aber der Glaube an die Jungs, der Glaube an die Mannschaft, der Glaube an jeden Einzelnen war so riesengroß, dass wir das wieder gepackt haben." "Es ist unglaublich, wir haben jetzt verdammt lange darauf gewartet, dafür gearbeitet und ich glaube, ganz Hockey-Deutschland ist jetzt stolz auf uns und wir bringen das Baby nach Hause." Nach dem Sieg hier in Indien wird die Nationalmannschaft am Montag zurück in Deutschland erwartet. Vom Flughafen Frankfurt soll es dann nach Köln gehen, zum Weiterfeiern.

