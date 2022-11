STORY: Starke Regenfälle haben am Freitag und Samstag in der Region Valencia, im Osten Spaniens, zu heftigen Überschwemmungen geführt. Die Rettungskräfte waren im Einsatz, um unter anderem Menschen zu befreien, die in ihren Fahrzeugen festsaßen. Feuerwehr in Castellon veröffentlichte Aufnahmen, die zeigten, wie Einsatzkräfte mehrere Personen retteten. Darunter auch zwei Kinder. Wegen des Unwetters musste sogar ein nahegelegener Flughafen den Betrieb einstellen. Der spanische Wetterdienst rief für die Region Valencia die höchste Alarmstufe aus, da sich der Sturm auf Katalonien und das Landesinnere zubewegte. Nach Meinung von Fachleuten hängen die heftigen Regenfälle mit den für die Jahreszeit ungewöhnlichen Temperaturen des Mittelmeeres zusammen. Aktuell läge die Wassertemperatur etwa 3 Grad über den Werten, die üblicherweise Mitte November gemessen würden, so die Meteorologen.

