Die Schließung des eigenen Restaurants - für viele Wirte während der Coronaviruspandemie ein nicht unwahrscheinliches Szenario. Auch hier in Paris. Angesichts steigender Infektionszahlen sind für die französische Hauptstadt nun schärfere Beschränkungen angekündigt worden. Die Warnstufe werde ab Dienstag auf das höchste Level angehoben, so Stadt und Polizei am Montag. Bars, Cafés und Clubs müssen für 14 Tage schließen, Tanzveranstaltungen und Feiern sind verboten. Museen und kulturelle Einrichtungen dürfen nur unter Einhaltung strikter Hygienemaßnahmen öffnen - das gilt auch für Restaurants. Gastronom Lioniel Pradal schwant Böses. "Es wird dann wirklich nur noch ums Essen gehen. Alkohol wird nur als Begleitung zum Essen ausgeschenkt, die Bar wird also geschlossen, weil wir dann nur ein Restaurant sein dürfen. Also werden wir nur zum Mittag- und Abendessen öffnen. Wenn zwischen den Gästen 1,5 Meter Abstand sein muss, dann verlieren wir 30 bis 40 Prozent der Auslastung. Letztlich werden wir weniger Personal brauchen." Viele Gastwirte ärgern sich über den administrativen Aufwand. So auch Vincent Solignac. "Wenn Sie wollen, dass wir schließen, dann schließen wir, denn die Pandemie ist gefährlich. Aber jetzt sind wir mit einem surrealen Ausmaß an Vorschriften konfrontiert. Ich weiß nicht, wie lange wir das ertragen werden." Epidimiologe Arnaud Fontanet hatte zuvor mögliche neue Vorgaben der Regierung verteidigt: "Wenn das Hygieneprotokoll streng befolgt wird in den Restaurants, wenn man Abstand hält, wenn überall Gel ist, wenn die Räume gelüftet werden, dann sollte es erträglich sein. Und es gibt ja Länder, die ihre Restaurants während der Pandemie geöffnet hielten. Ich denke, dass wir einen Mittelweg finden werden." Vor der Entscheidung hatten sich innerhalb von sieben Tagen 250 von 100.000 Menschen mit dem Virus angesteckt.

