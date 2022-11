STORY: China verzeichnet nach Angaben der Nationalen Gesundheitskommission mit rund 31.500 neuen Fällen die höchste Zahl an Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden seit dem Ausbruch der Pandemie. Die Infektionen breiteten sich trotz der strengen Eindämmungsmaßnahmen in dem Land weiter aus. Einhergehend mit den seit Wochen steigenden Infektionszahlen ist es in chinesischen Städten zuletzt auch wieder zu immer mehr Einschränkungen im Alltag gekommen. In Peking sind Schulen, Kindergärten und Geschäfte geschlossen. Menschen wurden aufgefordert, sich möglichst nicht in der Öffentlichkeit aufzuhalten. Shanghai kündigte an, dass Reisende, die in die Stadt kommen, für fünf Tage nicht in Restaurants oder Geschäfte dürfen. China meldete zudem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus, wodurch sich die Zahl der offiziell bekannten Corona-Toten in China auf 5232 erhöht. Was im internationalen Vergleich noch immer eine sehr niedrige Zahl ist.

Mehr