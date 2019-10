**Achtung: Dieser Beitrag geht ihnen ohne Sprechertext zu** O-TON BJÖRN HÖCKE, SPITZENKANDIDAT DER AFD IN THÜRINGEN: "Ja, die Linke hat zwei oder drei Prozent dazu gewonnen, aber es gibt eigentlich nur einen sehr deutlichen Wahlsieger und das ist die AfD. Jörg Meuthen hat es schon gesagt, mit über 100 Prozent Steigerung, eine Leistung, die es noch niemals in der Thüringer Landesgeschichte gegeben hat. Das hat noch keine Partei, die im Landtag schon ist, jemals geschafft. Und das zeigt, dass wir tatsächlich eine historische Leistung vollbracht haben, auf die ich sehr, sehr stolz bin. [...] Die SPD ist keine Volkspartei mehr nach den drei Wahlen, das ist klar. Eine Partei, die dreimal einstellig wird, ist leider als Volkspartei Geschichte. Die CDU ist noch eine Volkspartei, aber eine alte, vergehende Volkspartei. Wir haben als AfD jetzt in diesen drei Ost-Wahlkämpfen mit durchschnittlich 25 Prozent abgeschnitten. Wir haben - wie ich schon ausführte - fast alle Alterskohorten gewonnen. Wir sind die junge, vitale Volkspartei des Ostens, und - davon bin ich überzeugt -, dass wir gemeinsam in den nächsten Jahren diese AfD zu einer jungen, vitalen Volkspartei Gesamtdeutschlands entwickeln werden. Und wir werden in Thüringen weiter in unseren Beitrag dazu leisten. Was abschließend vor mir noch zu bemerken ist, ist auch, dass es uns gelungen ist, als AfD die meisten Nichtwähler zurück zur Wahlurne zu bekommen, mehr als die anderen Parteien glaube ich sogar zusammengenommen, einen Effekt, den wir schon nach der Sachsenwahl und nach der Wahl in Brandenburg zu verzeichnen hatten. Das macht uns stolz. Endlich gibt es wieder etwas zu wählen, und das tut der Demokratie gut. Und deswegen ist die AfD wichtig für diese Demokratie."