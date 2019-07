Was Mirko Bulic am Samstag erlebte, glich einer Höllenfahrt. In der Nähe von Sibenik an der Adria filmte er einen Waldbrand, dessen Flammen auf die Fahrbahn schlugen. Eine halbe Stunde nachdem diese Aufnahmen entstanden waren, sperrte die Polizei die Autobahn, aus Sicherheitsgründen. 900 Hektar Vegetation haben die Flammen in der Gegend bereits vernichtet. Am Samstagabend kämpften rund 200 Feuerwehrleute und 50 Soldaten gegen die Brände. Auch ein Löschflugzeug wurde eingesetzt, die Einwohner eines Dorfes wurden in Sicherheit gebracht.