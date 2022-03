STORY: In der Hoffnung auf ein Ende der Kämpfe in der Ukraine kehren weitere Anleger an die europäischen Aktienmärkte zurück. Der Dax stieg am Montag um 2,6 Prozent auf 13.977 Punkte, der deutsche Leitindex erhielt zusätzlichen Rückenwind von ermutigenden Firmenbilanzen. Analyst Robert Halver von der Baader Bank bleibt jedoch vorsichtig optimistisch. "Die Börse Frankfurt startet heute sehr positiv. Es gibt mal wieder Gespräche zwischen der Ukraine und Russland, aber auch zwischen den USA und China. China ist ja ein bisschen die graue Emminenz im Hintergrund. Man hofft natürlich einerseits, dass China etwas für die Weltwirtschaft tut, andererseits die Russen besänftigt. Schauen wir mal, ob die Hoffnung denn wirklich berechtigt ist." Online-Brokers Markets warnte allerdings, die aktuelle Kurserholung könnte sich als Strohfeuer entpuppen. Zwar verhandele Russland wieder über eine Waffenruhe, beschieße aber weiterhin ukrainische Städte. Gleichzeitig drohe das Land mit der Rückzahlung seiner Devisenschulden in Rubel, was einen Zahlungsausfall bedeuten würde. An den Rohstoffmärkten ließen die Spekulationen auf den Ausfall russischer Lieferungen nach.

