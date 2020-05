Die Aktion der Umweltschutzorganisation Greenpeace am Dienstag im Berliner Regierungsviertel war keineswegs ein Statement gegen Fahrradfahrer. Ganz im Gegenteil: Vor dem Autogipfel zwischen Branchenvertretern und Bundeskanzlerin Angela Merkel protestierten sie gegen Kaufprämien für Autos mit Verbrennungsmotoren. Genau die fordert die Branche, um den Autoherstellern wieder auf die Beine zu helfen. Das sei nicht der richtige Weg, sagt der Greenpeace-Verkehrsexperte Benjamin Stephan: "Die Autokonzerne verlangen heute von der Bundeskanzlerin Milliarden an Steuergeldern für klimaschädliche Abgasautos. Das darf nicht passieren. Wir brauchen keine Autoprämien für wenige, sondern eine Mobilitätsprämie für alle, das heißt Investitionen in mehr Bahn, mehr E-Busse und sichere Fahrradwege." Nach dem sogenannten Autogipfel wurde deutlich. Die deutsche Autobranche kann in der Coronakrise nicht mit raschen Konjunkturhilfen rechnen. Hersteller, Händler und potenzielle Kunden müssen bis in den Juni hinein auf eine Entscheidung warten, ob der Staat die von der Branche dringend ersehnten Auto-Kaufprämien zahlt. Und damit der von Absatzeinbrüchen geplagten Industrie auf die Beine hilft. Die Beratungen von Politik und Branchenvertretern würden bis Anfang Juni fortgesetzt, teilte die Bundesregierung mit. Dazu sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus: "Die Automobilindustrie ist eine Schlüsselindustrie in Deutschland. Aber man sollte nicht vergessen, dass wir auch noch andere Wirtschaftsbereiche haben. Und man sollte auch nicht vergessen, bei all den Lösungen, die da momentan diskutiert werden. Und bei den Dingen, die gefordert werden. Dass wenn Prämien für Automobile gefordert werden, mit gleichem Recht auch Prämien für Waschmaschinen und für andere Güter gefordert werden können. Weil wir derzeit ein gesamtwirtschaftliches Problem haben." Der Sinn einer Kaufprämie ist umstritten, auch in den Koalitionsparteien. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil stellte infrage, ob eine Kaufprämie das richtige Instrument sei, da die Menschen angesichts der großen Verunsicherung durch die Corona-Krise jetzt wohl nicht massenhaft losrennen und sich Autos kaufen würden.