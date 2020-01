Es sind Bilder, die Hoffnung machen. Immer wieder werden hier im Osten der Türkei Menschen lebend aus den Trümmern ihrer Häuser und Wohnungen geborgen. Mit dem Voranschreiten der Bergungsarbeiten nach dem Erdbeben vom Freitag aber steigt auch die Zahl der Toten. Mehr als 30 waren es am Sonntagmorgen, das teilte Präsident Recep Tayyip Erdogan in Istanbul mit. Insgesamt konnten Rettungskräfte bis Sonntagmorgen 45 Überlebende bergen. Mehr als 1400 Menschen wurden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde bei dem Erdbeben verletzt. Das Beben der Stärke 6,8 hatte sich am Freitagabend in der Provinz Elazig 550 Kilometer östlich der Hauptstadt Ankara ereignet. In einem Kondolenzschreiben an den türkischen Präsidenten Tayyip Recep Erdogan sprach Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Anteilnahme aus. Sie bot der Türkei "tatkräftige Unterstützung" an.