STORY: Im Jemen zeichnet sich nach sieben Jahren Bürgerkrieg ein Hoffnungsschimmer ab. Nachdem die Huthi-Rebellen einen dreitägigen Verzicht auf grenzüberschreitende Angriffe verkündet haben, will die von Saudi-Arabien angeführte Koalition ihre militärischen Einsätze im Jemen von Mittwoch an für eine befristete Zeit aussetzen. Der UN-Sondergesandte Hans Grundberg und der US-Sondergesandte Tim Lenderking begrüßten in Riad die Ankündigungen als Schritt in die richtige Richtung. Die UN hatten zuvor die Kriegsparteien zu einem Waffenstillstand während des diese Woche beginnenden, muslimischen Fastenmonats Ramadan aufgerufen. Im Jemen führen Saudi-Arabien und der Iran, die beide um die Vorherrschaft in der Region ringen, einen Stellvertreter-Krieg. Während der Iran die schiitischen Huthi-Rebellen unterstützt, führt Saudi-Arabien eine Gruppe sunnitisch geprägter Golf-Staaten im Kampf gegen diese Aufständischen an.

