STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) INTERVIEW MIT DEM VORSITZENDEN DES EUROPA-AUSSCHUSSES ANTON HOFREITER (GRÜNE): "Ich habe den Eindruck, dass Herr Scholz sich nicht darüber sich darüber im Klaren ist, welch schweren Schaden er für das Ansehen Deutschlands in Mitteleuropa, in Osteuropa, im Grunde in ganz Europa anrichtet. Er muss endlich Führungsverantwortung zeigen und er muss im Kabinett dafür sorgen, dass geliefert wird. Ich habe den Eindruck, dass Frau Lambrecht da einfach völlig unselbstständig handelt und nur das tut, was das Kanzleramt will. Und deshalb muss sich dort dringend die Meinung beim Bundeskanzler ändern. Er hat die Verantwortung." // "Herr Scholz soll im Kabinett beschließen lassen, dass die Ministerien mit aller Kraft daran arbeiten, dass so viele Waffen wie möglich geliefert werden. Auch schwere Waffen." // "Wir haben ja schon angefangen, als Europa, altes russisches Material massiv zu liefern. Die Slowakei hat zum Beispiel S-300 Flugabwehr geliefert und dafür sind deutsche Patriot Kompanien in die Slowakei gegangen. Das muss man massiv ausweiten, dass die osteuropäischen Mitgliedsstaaten noch mehr ihrer alten Waffen liefern können. Aber perspektivisch muss man auch modernere Waffen liefern. Der Ukraine ist voll und ganz bewusst, dass sie nicht von heute auf morgen komplexe Waffen nutzen können. Aber sie rechnen damit, dass es viele Monate dauert, dieser Krieg. Und deshalb brauchen sie nach und nach Ersatz und bitten darum, dass geliefert wird; was geliefert werden kann."

Mehr