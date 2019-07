HINWEIS: DIESER BEITRAG WIRD IHNEN OHNE SPRECHERTEXT GESENDET O-TON ANTON HOFREITER, VORSITZENDER BUNDESTAGSFRAKTION GRÜNE ("Wir erwarten von Frau von der Leyen, dass sie sich mit aller Kraft dafür einsetzt, die Europäische Union zu stärken. Wir erwarten von ihr, dass sie die großen Aufgaben angeht, wie die Frage der Seenotrettung, damit das Sterben im Mittelmeer endlich aufhört, was eine Schande ist für die Europäische Union, für die Werte der Europäischen Union. Es kommt drauf an, jetzt schnell dafür zu sorgen, dass Klimaschutz auch Realität wird.") O-TON THORSTEN SCHÄFER-GÜMBEL, AMTIERENDER CO-VORSITZENDER SPD ("Jetzt gilt es, Europa wieder zusammenzuführen. Europa wird nur als starker Verbund die Kraft haben, unsere gemeinsamen Werte Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte auch durchzusetzen. Und dazu braucht es auch eine starke Verfasstheit der Volksvertretung der Bürger und Bürgerinnen in Europa, nämlich dem Europäischen Parlament ebenso, wie einer verbindlichen Verankerung des Spitzenkandidatenprinzips. Auf diesem Weg werden wir Ursula von der Leyen mit aller Kraft unterstützen.") O-TON ANNEGRET KRAMP-KARRENBAUER, BUNDESVORSITZENDE CDU ("Mit Ursula von der Leyen ist zum erstn Mal eine Frau an die Spitze der EU-Kommission gewählt worden, seit mehr als 50 Jahren eine Deutsche und vor allem, und das ist die wichtigste Botschaft, eine Europäerin durch und durch, eine, die für die politische Mitte steht, die Brücken baut, die Europa zusammenhalten will, stärker machen will und die heute auch in ihrer Rede auch ganz klar erklärt hat, dass sie gegen alle diejenigen aufstehen wird, die dieses Europa bekämpfen und dieses Europa zerstören wollen... Umso seltsamer und befremdlicher ist die Tatsache, dass die erste Deutsche an der Spitze der Kommission seit mehr als 50 Jahren nicht die Unterstützung der SPD-Abgeordneten und Grünen-Abgeordneten im Europäischen Parlament erhalten hat.")